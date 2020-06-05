Barça'ya Messi'den kötü haber

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Lemi Çelik, Chelsea'nin Uğurcan Çakır için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını söyledi. Bu da güncel kurla yaklaşık 200 milyon Türk Lirası demek. Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeliyle yuvadan uçacak...

TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor" dedi.