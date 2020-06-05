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aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 22:14
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Barça'ya Messi'den kötü haber

Barça'ya Messi'den kötü haber

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FC Barcelona'da sakatlığı bulunan Lionel Messi son antrenmana katılmadı.

11 Haziran'da başlayacak La Liga için hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sağ bacağından sakatlanan Lionel Messi, bugün gerçekleştirilen idmana katılamadı.

Barcelona'nın 13 Hazitan Cumartesi gününde oynayacağı Mallorca maçında Messi'nin sahada olup olmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

Katalan ekibi, La Liga'da Real Madrid'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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Barça'ya Messi'den kötü haber
Barça'ya Messi'den kötü haber

Barça'ya Messi'den kötü haber

FC Barcelona'da sakatlığı bulunan Lionel Messi son antrenmana katılmadı.

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