Barça'ya kötü haber geldi: Ansu Fati, 4 ay yok

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta 4 korona vakası Beşiktaş'ta 4 korona vakası Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor Abdülkadir'den gelen haberle yıkıldı Trabzonspor Abdülkadir'den gelen haberle yıkıldı Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. Başarılı futbolcu, 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Hamilton'dan Türkiye Grand Prix'si mesajı Hamilton'dan Türkiye Grand Prix'si mesajı Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde yeniden yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vuruyor Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vuruyor Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında konuşan Erol Bulut, milli ara sonrasında bazı değişikliklere gideceğinin sinyallerini verdi.

Çebi ile Yalçın arasında dev zirve! Kadro dışı... Çebi ile Yalçın arasında dev zirve! Kadro dışı... Çarşamba günü teknik direktör Sergen Yalçın ile toplantı yapacak olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başarılı antrenöre ‘arkandayız' mesajı verecek, kadro dışı ve para cezası gibi yaptırım talebi olup olmadığını soracak.