Barça'da maaş kesintisi: Messi ve arkadaşları...

Tüm dünyada olduğu gibi İspanya’da da hayatı durduran ve birçok kişinin hayatına mal olan corona virüsü nedeniyle futbol maçları ertelenirken, kulüpleri ekonomik zor günler bekliyor.
İspanyol medyasında yer alan habere göre; Camp Nou’da maça günü gelirleri milyon Euro’yu bulan Barcelona’da başkan Josep Maria Bartomeu, takımın önde gelen futbolcularıyla bir görüşme yaparak maaşlar hakkında açıklama yaptı. Başkan Bartomeu, şu anda bir problem olmadığını ancak koronavirüs nedeniyle maçların oynanmama süresi devam ederse maaş kesintisine gidebileceklerini oyunculara iletti.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Falcao, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için 'Birçok takım şampiyonluk yarışı için rekabet halinde. Hepsi çok yarışmacı takım. Hepsi maçlarda en sonuna kadar mücadele edeceklerini gösteriyorlar. Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak.' ifadelerini kullandı.
FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün önde gelen oyuncularıyla konuşarak ileride maaş kesintisine gidebileceklerini belirtti. Arjantinli yıldız Lionel Messi önderliğindeki oyuncular ise bu öneriyi kabul ederek, kesinti durumunda itiraz etmeyeceklerini bildirdi.
Fenerbahçe'ye 2017 yılında tarihin ilk Euroleague şampiyonluğunu tattıran basketbolun efsane koçu Zeljko Obradovic'le yollar ayrılıyor. Sırp basını, basketbol tarihinin en başarılı koçlarından biri olan Obradovic'in Fenerbahçe'den gelen iki teklifi de reddettiğini yazdı. Zalgris Kaunas koçu Saranus Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü olacağı ifade ediliyor.
2013-2014 futbol sezoununda Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ülkesinde koronavirüs nedeniyle zor günler yaşadıklarını ifade edip acı haberi paylaştı.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın şehri terk etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şaşkınlıkla karşıladık, bilgilendirme yapacağız" dedi.
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerine sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulunurken, verilen iletişim numarasının aranması durumunda bazı ihtiyaçların karşılanmasına yardım edileceğini duyurdu.
Koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da, Serie A takımları Napoli, Lazio ve Cagliari gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini açıkladılar.