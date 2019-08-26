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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38

Barça tarihine geçen Ansu Fati'ye ilk tebrik Messi'den

Barça tarihine geçen Ansu Fati'ye ilk tebrik Messi'den

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Barcelona'nın Real Betis’i konuk ettiği maçta 16 yaşındaki Ansu Fati Katalan kulübünün tarihine adını yazdırdı.

La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, Camp Nou'da konuk ettiği Real Betis’i 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 78. dakikasında teknik direktör Valverde tarafından oyuna alınan Ansu Fati, tarihne not düştü.

16 yaş 300 günlük olan Ansu Fati, Barcelona tarihinde 1941-42 sezonundan beri forma giymiş en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce bu onur Vicente Martinez'e aitti. (16 yıl 280 gün)

Maçın sonunda Fati'ye Lionel Messi'den hoş bir sürprizi vardı. Barcelona kaptanı tünelin sonunda genç yıldız adayını bekledi ve sarılarak ilk tebriği iletti.

Messi Instagram hesabından, Fati'yi kucakladığı bir fotoğrafının yanı sıra bir başka genç isim Carles Perez'in fotoğrafını paylaştı. hedefini  "La Liga'daki ilk üç puanımızı alıyoruz ve gerçekten çok mutluyum. La Masia çocukları, Camp Nou'da oynama ve hayallerini gerçekleştiriyorlar.

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