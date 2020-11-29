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aksam.com.tr
  • 29 Kasım 2020 Pazar 18:29
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Barça farklı kazandı; Messi, Maradona'yı unutmadı

Barça farklı kazandı; Messi, Maradona'yı unutmadı

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İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona, 30. dakikada Martin Braithwaite ve 42. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da rakibine karşı üstünlüğünü devam ettiren Barcelona, 57. dakikada Philippe Coutinho ve 72. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu arada attığı gol sonrasında ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak, formasının altındaki 10 numaralı Maradona yazılı Newell's Old Boys takımın formasını gösteren Messi, golünü, hafta içinde vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya adadı.

Barcelona formasıyla 641. golünü atan Messi, 643 golle, Brezilya'nın Santos takımında 18 yıl oynayan diğer bir efsane futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüpte en fazla gol atma" rekorunu kırmaya daha da yaklaştı.

Barcelona'da ayrıca defanstaki sakat futbolcular listesine Gerard Pique ve Ronald Araujo'nun ardından Clement Lenglet de eklendi.

Maçın 66. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan Lenglet'in yerine Carles Alena oyuna girdi.

La Liga'da iki maç eksiği olan Katalan takımı aldığı galibiyetle puanını 14'e yükselterek, 7. sıraya çıktı. Osasuna ise 11 puanla 15. sıraya geriledi.

Ligde lider olan Real Sociedad (1 maçı eksik) ve averajla 2. sırada bulunan Atletico Madrid'in (2 maçı eksik) 23'er puanı bulunuyor.

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