SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için 3 isimle görüşüyor! Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için 3 isimle görüşüyor! Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurma arayışlarını sürdüren Fenerbahçe arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertller için listede üç isim var. İşte Fenerbahçe için ismi geçen o üç teknik adam...

Fatih Terim'den yeni açıklama Fatih Terim'den yeni açıklama Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.

Muslera çiftinden anlamlı bağış Muslera çiftinden anlamlı bağış Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

Barça efsanelerinden ‘maaş kesintisine‘ destek Barça efsanelerinden ‘maaş kesintisine‘ destek İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dolayı profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı, kulübün efsane futbolcuları tarafından memnuniyetle karşılandı.