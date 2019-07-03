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  3. Banega'nın eli kulağında

Banega'nın eli kulağında

Banega'nın eli kulağında

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde çok küçük pürüzler kaldı. Sarı-Kırmızılılar ve Sevilla arasındaki fark 1 milyon euroya kadar düştü. Orta yol bulunacak.

AKŞAM

GALATASARAY’DA Ever Banega transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla, Banega karşılığında istediği Fernando ile görüşme yaptı. Fernando, İspanyol kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Banega da Galatasaray’a transfer olmayı kabul ederken transferde tek pürüz kaldı. Sevilla, Arjantinli oyuncunun karşılığında Fernando ve 3 milyon euro istiyor. Galatasaray ise 2 milyon eurodan fazla vermek istemiyor. Bu konuda iki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor. Cim-Bom ve Sevilla arasındaki 1 milyonluk farkın giderilmesi halinde transfer resmiyete kavuşacak.

ASLA DEVAM ETMEK İSTEMİYOR!..

Hem Fernando’nun hem de Banega’nın kulüpleriyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Yani Galatasaray ve Sevilla, bu yaz döneminde oyuncuları elden çıkartamazsa, önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacaklar. 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Banega, İspanyol kulübünün yetkililerine Sevilla’da devam etmek istemediğini iletti. Tarafların Fernando+2.5 milyon euro civarında bir rakama anlaşması bekleniyor. Savaşçı kimliği, kilit pasları ve duran toplardaki ustalığıyla tanınan Banega’yla birlikte orta saha, büyük bir güç kazanabilir.

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