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  3. Banega'da takas formülü! Fernando, Sevilla'ya verilecek

Banega'da takas formülü! Fernando, Sevilla'ya verilecek

Banega'da takas formülü! Fernando, Sevilla'ya verilecek

Sevilla yönetimi, 7 milyon euroluk bonservis ücretini çok bulan G.Saray’a “Fernando+3.5 milyon euro” verin. İş bitsin” dedi.

Cimbom orta sahayı daha da güçlendirmek için Banega transferini bitirmeye odaklanırken dün ilginç gelişmeler yaşandı. Banega’nın yerine Eibar’dan Jordan’ı transfer eden Sevilla Kulübü, 7 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulan Galatasaray’a şaşırtıcı bir teklifte bulundu. İspanyollar “Bize Fernando+3.5 milyon euro verin. Banega’yı size satalım” dediler. Bu alternatifi düşünmeye başlayan Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun istediği 4 milyon euroluk ücreti 3 milyon civarına çekmeye çalışıyor.

(Star)

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