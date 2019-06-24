Banega'da fark 2 milyon euro

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

HEDEFİNİ Şampiyonlar Ligi’nde başarı olarak belirleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir mesai ile sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği Arjantin orta saha Ever Banega transferine son noktayı koymak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. İspanyol ekibi Sevilla, 30 yaşındaki orta saha için 7 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-Kırmızılılar ise yapılan pazarlıkta 5 milyon euroya kadar çıkmış durumda. 2 milyon euroluk farkı kapatmak için İspanyol ekibi ile yapılan pazarlıklar sürüyor.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sevilla’nın 1 yıllık yeni kontrat teklifini de kabul etmeyen Banega’nın G.Saray’da oynama ısrarı bu pazarlıkta Sarı-Kırmızılılar’ın elini güçlendiriyor. Bu hafta içinde kıyasıya pazarlıkların sonlanması bekleniyor. Fatih Terim bu transferin sezon başı kampına yetiştirilmesini istiyor, transferin netlik kazanması bekleniyor. Arjantinli oyuncu Sevilla’dan yıllık 2.2 milyon euro garanti ücret alıyor. Banega Galatasaray’dan ise yıllık 3.5 milyon euro istiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın teklifi ise 3 milyon euro artı bonus…

2020’YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İspanyol ekibinin Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, aynı zamanda on numara ve ön libero pozisyonlarında forma giyebiliyor. Bu sezon 51 resmi karşılaşmada 8 gol ve 11 asiste imza atan Banega, Sevilla tarafından satış listesine konuldu. Boca Juniros’ta yetişen ve Arjantin Milli takım formasını 65 kez terleten Banega, önümüzdeki ay 31 yaşına girecek. Kariyerinde Inter, Valencia gibi takımlar yer alan tecrübeli oyuncunun İspanya ekibi ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.