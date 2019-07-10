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'Banega olmaz Mesa'yı alın'

'Banega olmaz Mesa'yı alın'

Julen Lopetegui, 31 yaşındaki Brezilyalı Fernandao’ya karşılık Banega’yı isteyen Galatasaray’a, “Roque Mesa’yı size verebiliriz. Ama Fernando’ya sahip olmak için Banega’dan vazgeçmeyi kesinlikle düşünmüyoruz” diye konuştu.

AKŞAM

İSPANYOL basınında dün Galatasaray’la Sevilla arasındaki transfer pazarlıklarını ortaya döküldü. Sarı-Kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Fernando’yu isteyen Sevilla ile G.Saraylı yöneticiler arasındaki formüllerin ne aşamada olduğu hakkında bilgi verildi. Sevilla’nın yeni sezon planlarında yer alan Banega’nın, Galatasaray’a satışı konusuna Teknik Direktör Julen Lopetegui’nun karşı çıktığı belirtildi. Mundo Deportivo gazetesi, Fernando’ya karşı Banega’yı isteyen Sarı-Kırmızılı ekibin bu talebinin, Julen Lopetegui’nin itirazı nedeniyle gerçekleşme imkanı olmadığını belirtti.

KARARI FATiH TERiM VERECEK

İspanyol gazetesi, Julen Lopetegui’nin buna karşılık gelecek sezon planlarında yer vermediği Roque Mesa’yi Galatasaray’a vermeyi önerdiği vurgulandı. Haberde, “Takas parası” olarak Fernando’ya sahip olmak isteyen İspanyol ekibinin, görüşmelerini sürdürdüğü de kaydedildi. Ancak 30 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray’ın onay verip vermeyeceği merak konusu. Geçen sezon Sevilla formasıyla 5 kulvarda 49 maç oynayan Mesa, 3 gol atarken 5 de asist yaptı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu konudaki kararı, kuşkusuz transferin kaderini de belirleyecek.

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