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Bandırmaspor'un zirve yarışı sürüyor

Bandırmaspor'un zirve yarışı sürüyor

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Şeref Taştan xx, Serdar Soydan xx, Arif Dilmeç xx

Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx, Berat Satılmış xx (Ali Kucik dk. 66 xx) , Erkan Taşkıran xxx, Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil x, Hüseyin Bak xxx, Onur Akbay x , Batuhan Karadeniz xx (Yusuf Akyel dk. 81 ?), İrfan Başaran xx (Sinan Akaydın dk. 47 x)

Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek x, Baran Işık x, Hayrullah Akyel x (Savaş Tağa dk. 63 x), İbrahim Fatih Dilek xx, Mert Er Estik x (Sergen Yakupçebioğlu dk. 84 ?), Burhan Arman x (Mustafa Öztürk dk. 63 x), Sabutay Alper Bayülken x, Sinan Uzun x, Eser Akbaş x, Serkan Yıldız x, Muhammet Raşit Yöndem x

Goller: Hüseyin Bak (dk. 21 ve 85) (Bandırmaspor), İbrahim Fatih Dilek (dk. 87 pen.) (Ergene Velimeşespor)

Kırmızı kart: Benhur Keser (dk. 90+5) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ali Kucik, Hüseyin Bak, Benhur Keser (Bandırmaspor) Sinan Uzun (Ergene Velimeşespor)

 


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