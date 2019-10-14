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  3. Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz tutulamıyor!

Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz tutulamıyor!

Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz tutulamıyor!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Bandırmaspor, 8. hafta maçında sahasında Sakaryaspor’u 3-0 yenerek puanını 16’ya çıkardı. Batuhan Karadeniz 2 golle yıldızlaşırken, bu sezon gol sayısını da 4’e çıkardı.

Bandırmaspor, Sakaryaspor’u 3-0 yenerek puanını 16’ya çıkarttı. Batuhan Karadeniz de 2 golle yıldızlaşırken, bu sezon gol sayısını da 4’e çıkardı. 

BANDIRMASPOR’UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu arada Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yenilgisiz tek takım olarak yoluna devam ediyor. 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Marmara ekibi, haftayı 16 puanla 3’üncü sırada tamamladı.

Bordo beyazlı takımın teknik direktörü Serdar Bozkurt, 4 haftalık zorlu periyodu galibiyetle kapattıkları için mutlu olduğunu belirterek, ”Sakaryaspor’u iyi analiz ettik. Takımımız her hafta oyun olarak üzerine koyarak ilerliyor. Eksiklerimizi gideriyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını da sahada alıyoruz. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Taraftarımız bize destek olmaya devam etsin. Onları sezon sonunda mutlu edeceğiz” dedi.

(DHA)

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