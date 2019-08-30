Bandırmaspor, TFF 1. Lig için iddialı bir kadro kurdu

Yeni yönetimle birlikte mali sorunları aşan Bandırmaspor, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) bulunan dosyaları, futbolcularla yapılan anlaşma ve ödemelerin ardından çözdü. 3.5 milyon TL'lik ödeme yapan bordo beyazlı yönetim, bu yaz yapılan 17 transfere de lisans çıkardı.

Marmara bölgesi ekibi, 42 yaşındaki genç ve başarılı teknik direktörü Serdar Bozkurt yönetiminde sezona moralli giriyor. Bandırmaspor son olarak kadrosuna 2 önemli ismi kattı. Geçen sezon Adanaspor forması giyen tecrübeli stoper Onur Akbay ile adını Beşiktaş'ta duyuran ve 2018-2019 sezonunda Sarıyer'de top koşturan Ali Kuçik, Bandırmaspor'a katıldı.

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez şampiyonluk için iddialı bir takım kurduklarını söyledi. Transfer çalışmalarını tamamladıklarını belirten Göçmez, ''Hedefimiz Bandırmaspor’da kurduğumuz kurumsal sistemin devamını sağlamak ve gelir artırıcı projeler üretmek olacak'' dedi.

Bandırmaspor, sezonu 1 Eylül Pazar günü Van Büyükşehir Belediyspor deplasmanında açacak.

(İHA)