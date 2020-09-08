Bandırmaspor, Lacina Traore ile ön protokol imzaladıklarını açıkladı

CFR Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens SC takımlarının formasını terleten Fildişi Sahilli milli santrafor Lacina Traore, Bandırmaspor'a imza attı. 1. Lig'e yeni yükselen Bandırmaspor, 2.03 boyundaki Fildişi Sahilli santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı.
Bir dönem Galatasaray'la da adı anılan yıldız isim 2012/2013 sezonu başında Krasnodar'dan Anzhi'ye 18 milyon euro gibi ciddi bir rakama transfer olmuştu.
Lacina Traore ile ön protokol imzalanmış olup; hafta içerisinde resmi sözleşme için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Traore! ✍�� pic.twitter.com/pQKm2KTg0C— Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) September 7, 2020
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.
Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim Portekiz'den gündeme geldi: Valentin Rosier
Trabzonspor, 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ivan Marcone'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı ve dün İstanbul'a geldi. Stoke'a kiralama ücreti verilmeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “VAR kadrosu kuracağız. VAR'ı bu sezon daha verimli ve daha doğru kullanacağız. VAR'da ustalık dönemine girmiş sayılırız” dedi.
Galatasaray'ın yıldız forveti Radamel Falcao, İstanbul'dan sonra rotasını çizdi: Miami.