Bandırma'da Batuhan Karadeniz çılgınlığı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Bandırmaspor Baltok - Fethiyespor maçında 2-1 galip gelen taraf Bandırmaspor Baltok olunca, Fethiyespor TFF 3.Lig'e düşen son takım oldu. Maçın son düdüğünün çalması ile bordo - beyazlı taraftarlar stadı adeta bayram yerine çevirdi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ve TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki iki takım olan Bandırmaspor Baltok ve Fethiyespor'un mücadelesi 2-1 Bandırmaspor Baltok'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Sonuca göre TFF 3.Lig'e düşen son takım da Fethiyespor oldu.Maç sonunda sahaya inen Bandırmaspor Baltok taraftarları futbolcuları kucaklayarak stadı adeta bayram yerine çevirdi.

Statta çalınan oyun havaları ve stada giren davullara eşlik eden taraftarlar galibiyeti ve beraberinde gelen kümede kalma coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bandırmaspor 79. dakikada Doğan Can Davas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fethi Özer 90+2'de Fethiyespor'a 1-1'lik eşitliği getiren golü attı. Batuhan Karadeniz 90+6'da attığı golle Bandırmaspor'a galibiyeti getirdi.

Taraftarlar 1-1 devam eden maçın uzatmadaki 6. dakikasında Bandırmaspor'un ikinci golünü kaydeden ve takımını küme düşmekten kurtaran Batuhan Karadeniz'i maç sonunda bağrına bastı.