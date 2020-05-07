Bana teklif gelmedi

Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan'a gideceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı: Falcao: “Arabistan'a gitmekten asla bahsetmediler, hiçbir şey bilmiyordum, benimle hiç temasa geçmediler. Şu an için böyle bir şey yok.”

AKŞAM

Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki golcü oyuncu özellikle Suudi Arabistan’a gideceği şeklinde çıkan haberlerle ilgili net konuştu. Kendisine sorulan ‘Suudi Arabistan’a gideceğin söyleniyor doğru mu? şeklindeki soruya, “Suudi Arabistan’a gitmekten asla bahsetmediler, hiçbir şey bilmiyordum, benimle hiç temasa geçmediler. Şu an için böyle bir şey yok. Türkiye’de mutluyum” yanıtını verdi.

TARAFTARIN YÜREĞİNE SU SERPTİ

Radamel Falcao’nun bu cevabı bir anlamda Galatasaray taraftarının da yüreğine su serpti… Keza Kolombiya basınında ve Avrupa basınında 34 yaşındaki golcü oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e gideceği yönünde haberler çıkmıştı. Hatta Suudi ekibinin Kolombiyalı golcüye yıllık 12 milyon euro önerdiği yazılmıştı. Ancak Radamel Falcao bu çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını yaptığı bu açıklamayla duyurmuş oldu…

GELECEĞİ YAZIN BELLİ OLACAK

Sezon başında Monaco’dan Galatasaray’a gelen golcü oyuncu, bu sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle üç aya yakın forma giyememişti. İkinci yarının başlamasıyla birlikte form tutan Falcao, üst üste goller atmaya başlamış ancak bu kezde koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmişti. Galatasaray taraftarına gerçek Falcao’yu tam olarak gösteremeyen Kolombiyalı süper starın yeni sezonda SarıKırmızılı formayı giyip giymeyeceği ise yaz transfer döneminde belli olacak.

GENÇLER ÖNEMLİ

Öte yandan Falcao, ülkesi Kolombiya’da altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyledi: “Futbolda zihniyetin değişmesi lazım. Şu anda Kolombiya’da sahip olduğumuz oyuncuların kalitesi gelişebilir. Teknik bir zenginliğe sahibiz. Ancak tabandan gelişimi gerçekleştirmeliyiz. “