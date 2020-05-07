Bana teklif gelmedi

AKŞAM
Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki golcü oyuncu özellikle Suudi Arabistan’a gideceği şeklinde çıkan haberlerle ilgili net konuştu. Kendisine sorulan ‘Suudi Arabistan’a gideceğin söyleniyor doğru mu? şeklindeki soruya, “Suudi Arabistan’a gitmekten asla bahsetmediler, hiçbir şey bilmiyordum, benimle hiç temasa geçmediler. Şu an için böyle bir şey yok. Türkiye’de mutluyum” yanıtını verdi.
TARAFTARIN YÜREĞİNE SU SERPTİ
Radamel Falcao’nun bu cevabı bir anlamda Galatasaray taraftarının da yüreğine su serpti… Keza Kolombiya basınında ve Avrupa basınında 34 yaşındaki golcü oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e gideceği yönünde haberler çıkmıştı. Hatta Suudi ekibinin Kolombiyalı golcüye yıllık 12 milyon euro önerdiği yazılmıştı. Ancak Radamel Falcao bu çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını yaptığı bu açıklamayla duyurmuş oldu…
GELECEĞİ YAZIN BELLİ OLACAK
Sezon başında Monaco’dan Galatasaray’a gelen golcü oyuncu, bu sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle üç aya yakın forma giyememişti. İkinci yarının başlamasıyla birlikte form tutan Falcao, üst üste goller atmaya başlamış ancak bu kezde koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmişti. Galatasaray taraftarına gerçek Falcao’yu tam olarak gösteremeyen Kolombiyalı süper starın yeni sezonda SarıKırmızılı formayı giyip giymeyeceği ise yaz transfer döneminde belli olacak.
GENÇLER ÖNEMLİ
Öte yandan Falcao, ülkesi Kolombiya’da altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyledi: “Futbolda zihniyetin değişmesi lazım. Şu anda Kolombiya’da sahip olduğumuz oyuncuların kalitesi gelişebilir. Teknik bir zenginliğe sahibiz. Ancak tabandan gelişimi gerçekleştirmeliyiz. “
TFF Başkanı Nihat Özdemir, ‘Virüse meydanı bırakmayacağız' sloganıyla müjdeyi verdi. “Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncü Lig, Amatör ve Bölgesel Amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla müsabakaların hangi şartlarda ve nasıl oynanacağına karar vereceğiz.”
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan'a gideceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı: Falcao: “Arabistan'a gitmekten asla bahsetmediler, hiçbir şey bilmiyordum, benimle hiç temasa geçmediler. Şu an için böyle bir şey yok.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Beşiktaş'tan ayrılan Karius'un geleceğiyle ilgili Liverpool kararını verdi.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.