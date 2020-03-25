Bana göre lig oynanmaz

Çaykur Rize Başkanı, koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler için karamsar konuştu. Hasan Kartal: “A, B ve C planının TFF ve Kulüpler Birliği tarafından bir şekle oturtulması lazım. Öncelikle bu lig devam edebilecek mi? İnsanlar dışarıya çıkamıyor. Ben bu ligin devam edebileceği düşüncesinde değilim.”

AKŞAM

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam etmesinin mümkün olmadığının altını çizen Kartal, “Devam etmemesi durumunda ne yapılması gerekir? Devam edilmesi durumunda ne yapılması gerekir? Bunları A, B, C planı olarak önümüze koymamız lazım. Bu ligler devam etse de etmese de ekonomik olarak sporculara ne ödenecek, bunu FIFA ile UEFA ile bizim federasyonumuzla ortak bir noktada buluşmak kaydıyla bir çözüme ulaştırmamız lazım” diye konuştu.

SORUNA ODAKLANMALIYIZ

Kartal şöyle devam etti: “Önümüzdeki ay liglerin başlaması ile ilgili düşünceler var ama gidişata baktığınızda bu mümkün mü? Değil. Gidişata baktığınız zaman bu liglerin devam etmesi zor. İnsanlar hasta. Kasap mal derdinde, koyun can derdinde. Bizim şimdi liglere mi odaklanmamız lazım yoksa dünyanın, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara mı? Önemli olan, dünyanın içinde bulunduğu soruna odaklanmamız. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tarafından bunun bir şekle oturtulması gerekiyor. Yabancıların çoğu ülkesine gitmek istiyor.

ÇOCUKLARI NASIL ÇIKARACAKSIN?

Herkes korku ve tedirginlik içinde, sen o tedirginlik içinde çocukları sahaya çıkartacaksın, oynatacaksın. Ne kadar verim alabilirsin bundan? Bazı kulüpler, ‘Ne olacaksa olsun bunu bitirelim’ diyebilirler ama bunu bitirmenin de Türk futboluna bir faydası olacağını düşünmüyorum. Bu ligi dondurabilirsin, lider olacak takımı farklı bir şekilde belirleyebilirsin, düşecek takımları düşürmeyebilirsin, aşağıdan gelecekleri yukarıya alabilirsin, ligi artırabilirsin. Birçok değişik senaryo üretilebilir ama bu senaryoları önümüze koymamız lazım. Ekonomi çok önemli.”

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, koronavirüs salgını sebebiyle kendisini karantinaya alırken, bu zamanını bağlama öğrenmeye ayırdı.



PSİKOLOJİK BASKI OLABİLİR

Kartal: “Bundan sonra psikolojik savaşlar başlıyor. Göztepe maçında bizim çocuklar sanki yoktu, çok kötüydü. Psikolojik bir baskı olabilir. Bu çocukların üzerinde görünmeyen bir etki olabilir. Gidip otelde kalıyor insanlarla temas ediyor, o psikolojiyle maça çıkıyor.”

HERKESTEN TEST İSTENMELİ

Tedirgin bir ortam oluştuğunu belirten Kartal, “Sporcularımız evlerinde. Herkeste bir tedirginlik var. Her kulüp başkanına sorun kulübünde bir huzur yoktur. Herkesten test istemek lazım. İstemediğin zaman o sporcu da tedirgin olacak” ifadesini kullandı.

SAHAYA NASIL ÇIKACAKLAR

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “65 yaşını sokağa çıkartmıyorsun sen, 65 yaşını geçen bir hocaya sen nasıl sahada hocalık yaptıracaksın? Bu işin ileriye doğru gidişi biraz zor gibi görünüyor. 65 yaş ve üstündekiler evde oturması lazım” dedi.