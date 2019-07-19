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'Bana cevap vermiyorlar'

'Bana cevap vermiyorlar'

Celta Vigo adına Emre Mor pazarlıklarını sürdüren Eric Alonso, “Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar’a defalarca mesaj attım. Hiçbirine yanıt vermedi. Galatasaray resmi bir adım atarsa, Emre Mor uygun şartlara bitebilir” dedi.

AKŞAM

MENAJERLİK şirketi WBD Capital CEO’su Eric Alonso, Celta de Vigo adına Galatasaray’la Emre Mor konusunda görüşmeye yetkili olduğunu söyledi. AS gazetesine konuşan Alonso, “Durum yüzde yüz çözülmedi. Ancak Galatasaray benimle temasa geçerse Emre’nin transferini kapatabiliriz. Bu konuda iyimserim. Uygun şartlarda transfer bitebilir. Celta Kulübü, Galatasaray’la tüm müzakereleri yapma konusunda bana tam yetki verdi” yorumunda bulundu.

FATiH TERiM’LE KONUŞTU

Eric Alonso, “Ben sadece Celta Vigo Kulübü adına yetkiliyim. Emre Mor’la birlikte İstanbul’a gitmedim. Emre kendisi gitti ve Fatih Terim’le görüştü. Ben onunla yolculuk yapmadım. Ancak bu transferde kimse bizim şirketimizi kenara atamaz. Celta Vigo, bu pazarlıklarda sadece bizi tanır. Şükrü Hanedar’a defalarca mesaj attım. Ancak hiçbirine yanıt vermedi. Biz çözümden yanayız. Galatasaray onu gerçekten istiyorsa, bizimle kesinlikle görüşmeli” dedi.

EMRE iÇiN BÜYÜK FIRSAT

Alonso, sözlerini şöyle sürdürdü: G.Saray, Emre’nin kalitesini tekrar göstermesi için harika bir fırsat. Fatih Terim harika bir koç ve disiplinli. Emre, Terim sayesinde mükemmel bir oyuncu olacak. G.Saray taraftarları bana Twitter’da çok şey yazıyor. Emre’nin G.Saray’a gitmesine izin vermemi istiyorlar. Onlara saygı duyuyorum. G.Saray, Avrupa’nın en büyüklerinden biri. Bizimle iletişim kurarlarsa transfer olabilir. Ancak şimdiye kadar iletişim kurulmadı.

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