Balotelli'de sıcak gelişme! G.Saray ve Beşiktaş...

SPOR GÜNDEMİ

Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu! Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu! Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.

Nuri Şahin'in gözü başkasını görmüyor: Süper Lig devini istiyor! Nuri Şahin'in gözü başkasını görmüyor: Süper Lig devini istiyor! Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.

Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.

Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor! Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor! Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.

Fatih Terim'den yeni strateji Fatih Terim'den yeni strateji Galatasaray, koronavirüsü salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun kadro yapılanması için planlarını yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderilen oyuncularıyla ilgili farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.

Jorge Mendes'ten Fener'e müthiş öneri: İsterseniz size getirebilirim Jorge Mendes'ten Fener'e müthiş öneri: İsterseniz size getirebilirim Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.