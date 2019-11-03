Balotelli ırkçılığa isyan etti

Karşılaşmanın 2. yarısında kale çizgisinde rakibiyle bir ikili mücadeleye giren Balotelli, tribünlerden gelen ırkçı seslerin üzerine topu eline aldı ve tribünlere doğru yollayarak soyunma odasına yöneldi. Brescia ve Verona'da oyuncular zorlukla İtalyan golcüyü ikna etti ve sahada kalmasını sağladı.

Maçın hakemi Maurizio Mariano, FIFA'nın yeni düzenlemeleri kapsamında ırkçı tepkilerin ardından oyunu durdurdu ve statta anons yaptırdı ve sonrasında karşılaşmayı yeniden başlattı.

Mücadeleyi Verona 2-1'lik skorla kazanırken, takımının tek golünü Balotelli, 85. dakikada harika bir vuruşla kaydetti.