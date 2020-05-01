Adı Galatasaray'la anılan Mario Balotelli, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AKŞAM



G.SARAY’IN transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Mario Balotelli,“Brescia’da mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Brescia benim şehrim ve bir sürü harika adam ve olağanüstü hayranları olan harika bir kulüpteyim” dedi.