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  • Balıkesirspor'da yönetim, futbolcular, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldı
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 20:03
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 20:03

Balıkesirspor'da yönetim, futbolcular, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldı

Balıkesirspor'da yönetim, futbolcular, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da oyuncular ve görevli personel, idman öncesi korona virüsü testinden geçti.

Balıkesirspor, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden antrenmanlara başladı. Balıkesirspor Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yaptı.

Sarı-lacivertli takımdaki futbolcular ve görevli personel, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde korona virüsü testine tabi tutuldu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Pandemi önlemleri kapsamında Kulüp Yönetimi, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımız Covid-19 testleri yapılmıştır. Testlerin yapılmasını sağlayarak, kulübümüze destek olan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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