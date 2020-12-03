Balıkesirspor'da imzalar atıldı

Balıkesirspor yönetimi, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz’ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan’ı getirdi. Başkan Ümit Arslan’ın da katıldığı imza töreni sonrası kulüp sosyal medya hesaplarından Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralarken Saracchi'nin de bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Ali Akman, Kenan Karaman ve Salih Uçan ile ocak ayında ön protokol imzalayıp bu 3 futbolcuyu da sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katacak.
Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Ozan Tufan'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce İngiliz ekibi Leicester City'nin talip olduğu başarılı futbolcu için şimdi de Valencia devreye girdi. İspanyol ekibinin ciddi bir rakamla Sarı-Lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe ise cazip teklif karşısında Ozan Tufan'ın satılmasına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Malang Sarr, Chelsea'ye imza atmış ardından Porto'ya kiralanmıştı. Portekiz ekibinde harikalar yaratan başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında da sahanın en iyilerindendi.
Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, derbiye ve teknik direktör Erol Bulut'a da değindi.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Henry Onyekuru için İstanbul'a gelen menajer William D'Avila, Sarı-Kırmızılılara Club Brugge'un ‘arıza' forveti Emmanuel Dennis'i önerdi. Nijeryalı forvet geçtiğimiz günlerde takım otobüsünde istediği yere oturamadığı için sorun çıkarmış ve kadro dışı bırakılmıştı.