Balıkesirspor'da 8'i futbolcu 11 kişide koronavirüs çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.
Açıklamada, sonuçlanan testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasının dördüncü haftası, oynanan 13 maçla başladı.
Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta, 7 grupta oynanan 11 maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek gruptan çıkma şanslarını devam ettirdiklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, Sivasspor'u tebrik etti.