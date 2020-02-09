Balıkesirspor, Ümraniyespor'u deplasmanda rahat yendi

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Balıkesirspor, İstanbul deplasmanından 3-0'lık net skorla döndü.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Balıkesirspor'un golleri 56. dakikada Foxi, 61. dakikada Rahmi Anıl Başaran ve 75. dakikada Malle'den geldi.
Bu sonucun ardından Balıkesirspor 28 puana ulaştı ve sıralamada rakibini yakaladı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Gökhan Barcın
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Akabueze), Serkan Göksu (Dk. 39 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Nouri, Fıratcan Üzüm (Dk. 65 Bahadır Taşdelen), Gimbert
Ekol Hastanesi Balıkersirspor: Vukovic, Batuhan İşçiler (Dk. 59 Abdülkadir Kayalı), Serdar Güncü, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Hodzic, Malle, Foxi (Dk. 82 Otoo), Mrsic, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 89 Emirhan Çakır)
Goller: Dk. 56 Foxi, Dk. 61 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 75 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Mrsic, Dk. 45 Hodzic, Dk. 65 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
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