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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 17:01
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 17:01

Balıkesirspor, Ümraniyespor'u deplasmanda rahat yendi

Balıkesirspor, Ümraniyespor'u deplasmanda rahat yendi

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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Cesar Grup Ümraniyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Balıkesirspor, İstanbul deplasmanından 3-0'lık net skorla döndü.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Balıkesirspor'un golleri 56. dakikada Foxi, 61. dakikada Rahmi Anıl Başaran ve 75. dakikada Malle'den geldi.

Bu sonucun ardından Balıkesirspor 28 puana ulaştı ve sıralamada rakibini yakaladı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Gökhan Barcın

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Akabueze), Serkan Göksu (Dk. 39 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Nouri, Fıratcan Üzüm (Dk. 65 Bahadır Taşdelen), Gimbert

Ekol Hastanesi Balıkersirspor: Vukovic, Batuhan İşçiler (Dk. 59 Abdülkadir Kayalı), Serdar Güncü, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Hodzic, Malle, Foxi (Dk. 82 Otoo), Mrsic, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 89 Emirhan Çakır)

Goller: Dk. 56 Foxi, Dk. 61 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 75 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Mrsic, Dk. 45 Hodzic, Dk. 65 Serdar Güncü  (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

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