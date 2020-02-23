Balıkesirspor, Giresunspor'u rahat yendi

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği EH Balıkesirspor’a 3-0 mağlup oldu.
21. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Batuhan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
43. dakikada konuk ekibin kontratağında kaleci Adriano, rakip oyuncuyu ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Antonio meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rahmi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın xx, Utku Tunavelioğlu xx, Ali Tuna xx
GİRESUNSPOR: Adriano x, Numan x, Ahmet İlhan x (Da Silva dk. 46 x), Özgür x, Marko Milinikovic x (Cristian Tanase dk. 70 x), Murat x, Muhayer x (Rusescu dk. 46 x), Yonathan x, Ishak x, Uğur x, Bekir x
Yedekler: Metin, Ahmet Kesim Mehmet, Berkan, Alpay, Veysel
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
EH BALIKESİRSPOR: Atilla xxx, Berat xx, Aly xx, Foxi xx (Okwuchukwu dk. 87 ?), Mahatma xxx, Serdar xx, Sezer xx, Anıl xx (Abdulkadir dk. 80 ?), Batuhan xxx, Nermin xx (Rahmi dk. 46 xx), Antonio xxx
Yedekler: Yiğithan, Celal, Enes, Okan, Kağan, Görkem, Emirhan
Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek
Goller: Batuhan (dk. 21), Antonio (dk. 43 pen.), Rahmi (dk. 59) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Özgür, Adriano, Numan, Bekir (Giresunspor), Nermin, Aly (EH Balıkesirspor)
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