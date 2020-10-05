Balıkesirspor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u kadrosuna katıyor

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Ali Yavuz Kol ile uzun süredir TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ilgileniyordu.
Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda iki kulüp arasında anlaşmaya varıldı.
Fatih Terim'in de onayı üzerine 19 yaşındaki golcü, Kırmızı-Beyazlı ekibe kiralanıyor. Transferin gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi kısa süre önce 2024 yılına kadar uzatılmıştı ve bu sezon şans bulması bekleniyordu.
Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
Erol Bulut, son 20 dakikada gelen penaltılar ve ortaya konan zayıf performansı takımına anlattı, net bir dille uyardı.
Fenerbahçe bu sezon da kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçta Mbaye Diagne'nin performansı Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.