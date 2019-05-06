Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0168
  • 6,7374
  • 247.195
  • 92.484
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Balıkesirspor Baltok'a 6 puan silme cezası verildi

Balıkesirspor Baltok'a 6 puan silme cezası verildi

Balıkesirspor Baltok'a 6 puan silme cezası verildi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'un 6 puanı silindi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'a 6 puan silme cezası verildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Balıkesirspor'un 2014-2015 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'deki kadrosunda yer alan Nuno Andre Coelho'nun alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası geldi.

Ligin bitimine 2 hafta kala kulübün Nuno Andre Coelho'ya olan yaklaşık 5 milyon lira borcunun tanınan zaman dilimi içinde ödenmemesi üzerine, FIFA'nın verdiği puan silme cezası Türk Futbol Federasyonu tarafından uygulandı.

Öte yandan puan silme cezasının yanı sıra gelecek iki dönem transfer yasağının da yakın zamanda kulübe tebliğ edileceği öğrenildi.

Ligin 32. haftası itibarıyla 40 puana sahip olan Balıkesirspor Baltok'un puanı 34'e düşerken, puan cetvelinde ise 13. sıraya gerildi.

Balıkesirspor Baltok, 9 Mayıs Perşembe günü olağanüstü kongresini gerçekleştirecek. Kulüp başkanlığı için ise henüz bir isim öne çıkmadı.

Kulüp, söz konusu ödemeleri yaparak transfer yasağını temmuz ayında kaldırtmayı planlıyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak...
Hadise'den yıllar sonra gelen itiraf: Ben o zaman küçüktüm
Serdar Ortaç'ın büyük acısı: Sürekli ağlıyorum
Can Yaman'dan Demet Özdemir'e aşk sözleri
Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in kızı Arya'nın 2. yaşı böyle kutlandı
İlber Ortaylı’nın “Görmeden ölmeyin!” dediği 5 şehir, gezgin vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İlber Ortaylı´nın ´Görmeden Ölmeyin!´ Dediği 5 Şehir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'den sahur manzaraları

Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araç sevkiyatı