Bale 7 yıl sonra attı, Tottenham galibiyete uçtu

Yıllar sonra Tottenham'a geri dönen Gareth Bale; 7 yıl, 5 ay, 13 gün sonra Premier Lig'de gol attı. Tottenham, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, Brighton'ı konuk etti.

Jose Mourinho'nun ekibi gol perdesini erken açtı. 13. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Harry Kane takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0'lık Tottenham üstünlüğüyle biterken Brighton ikinci yarıya golle başladı. Tariq Lamptey'nin 56. dakikadaki golü 1-1'lik beraberliği getirdi.

Ev sahibi Tottenham, galibiyet golünü Gareth Bale ile buldu. 7 yıllık Real Madrid macerasının ardından Tottenham'a dönen Galli yıldız 73. dakikadaki golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bale, Premier Lig'de 7 yıl, 5 ay, 13 gün sonra gol attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Londra ekibi puanını 14'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Brighton ise 5 puanda kaldı.