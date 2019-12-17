'Bakü'deki maçlara gideceğim'

AKŞAM

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ATV-A Haber ortak yayınında soruları yanıtladı, spor konusunda önemli açıklamalarda bulundu: “Burada UEFA, (Milli Takıma) kınama verdi. Selamı cezalandırmadı. Sadece kınamayla ve para cezası olarak 50 bin avro verdi. Biz de hakikaten beklemiyorduk. Böyle bir selama... Hatta ben Macron’un kendisine dedim ki ‘Griezmann, sana benzer bir selam yaptı. Size ceza falan yok. Bizimkiler şu an UEFA’da, bu ne iştir.’ Gülmeye başladı. Siyaseti her yere maalesef bulaştırıyorlar. Bu gençlerimizin bu sevdasından daha doğal ne olabilir. Hem tribünleri hem de tribünlerin şahsında askerimizi selamlıyor. Yeri geldi ben de selamladım. Nasıl selamlamayayım? Bu Mehmetçiğimizi selamlamayacağız da nereyi selamlayacağız.

İTALYA’DA BAŞLIYOR, NASIL İŞ?

(Euro 2020) İtalya’da başlıyor. İtalya maçını orada yapıyor. Bu nasıl bir iş? Bizim diğer iki maç Bakü’de oynanacak. Bakü’deki maçlara gitme durumum olabilir. Roma’ya gidemeyebilirim. Ama diğer iki maç Bakü’de olacak. İlham Aliyev kardeşimle de görüştük. Bekliyor. Oraya inşallah gider, iki maçı orada izleriz. İnşallah gruptan çıkarız.”

MİLLİ TAKIM’DA GÖRMEK İSTERİZ

ERDOĞAN, ABD’li basketbolcu Larkin’in Milli Takım’a alınması konusunda görüşünü şöyle açıkladı: “Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. (Eureleague’de rekor kırması) Büyük bir rekor. 49 sayısı ne kadar fire verse de Milli Takımı da her zaman iyi bir yere taşır.”

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

ANADOLU Efes’in yıldızı Shane Larken sosyal medyadan Erdoğan’ın açıklamalarına “Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür etmek istiyorum” cevabını verdi. Litvanya’da bulunan Larkin’in, dönüşte vatandaşlık başvurusu yapacağı da öğrenildi.