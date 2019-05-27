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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:30 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:31

Bakü'de UEFA kupası coşkusu

Bakü'de UEFA kupası coşkusu

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de büyük coşku yaşanıyor.

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de büyük coşçu yaşanıyor.

İngiliz ekipleri Arsenal ile Chelsea arasında 29 Mayıs Çarşamba günü yapılacak final karşılaşması öncesinde düzenlenen taraftar festivalinde hareketli ve renkli anlar yaşanıyor.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'da düzenlenen festival hem Bakülülerin hem de karşılaşmayı izlemek için gelen yabancı taraftarların akınına uğruyor.

Çeşitli müzik ve dans gösterilerinin yapıldığı, futbolla ilgili eğlenceli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte en fazla ilgiliyi burada sergilenen UEFA Avrupa Ligi Kupası çekti. Katılımcılar, kupa ile fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Arsenal ve Chelsea takımlarının standları da hem taraftarladan hem de Bakülülerden büyük ilgi görüyor Taraftarlar, takımlarının stantlarının önünde poz verirken festival kapsamındaki yarışmalarda, başarılı olanlara çeşitli hediyeler dağıtılıyor.

Minik taraftarların da düşünüldüğü festivalde çocuklar, langırt oynayarak, penaltı atarak, şişme oyun alanında zıplayarak doyasıya eğleniyor.

Herkesin ücretsiz katılabildiği festival karşılaşma saatine kadar devam edecek.

(AA)

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