Bakü'de 50 bin Türk

AKŞAM

UEFA, Euro 2020 genel bilet satışlarına yarın başlıyor. Biletlerin tamamı UEFA tarafından satılacak. 12 Haziran’da İtalya ile Türkiye’nin santra vuruşuyla başlayacak dev şöleni stattan canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar en az 30, en fazla 945 euro ödeyecek. Türkiye’nin açılış maçı olan İtalya müsabakasının biletleri ise en az 50 eurodan satılacak. UEFA Bakü ve Bükreş’te oynanacak maçların biletlerini ise milli gelir düzeyine göz önünde bulundurarak en ucuz 30 euro olarak belirledi. Diğer kentlerde ise en ucuz bilet 50 euro. Ay-Yıldızlılar’ın açılış maçını oynayacağı Roma’da, Türk taraftarlara toplam 24 bin bilet verilecek. Ancak İtalyan vatandaşı ya da Avrupa ülkelerinde ikamet eden çok sayıda Türk’ün de bu maçta bizi desteklemek için statta yerini alması bekleniyor.

KAPIDAN 1 AYLIK ViZE ALINIYOR

UEFA, Bakü’de oynanacak karşılaşma için ise Türkiye ve rakiplerine 20’şer bin bilet verecek. Kalan 30 bin bilet ise ev sahibi Azerbaycan’a verilecek. Bu da tribünde Türkiye’nin rakiplerine karşı 50 bine 20 bin olarak çok büyük bir üstünlük kurması anlamına geliyor. Zira Azeriler şimdiden 70 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı’nda Türkiye’yi desteklemek için biletlerin satışa çıkışını sabırsızlıkla bekliyor. Bu karşılaşmada Ay-Yıldızlılar’ı takip etmek isteyen futbolseverler, kapıdan aldıkları 1 aylık vizelerle Azerbaycan’a seyahat edebilecek. Türkiye Galler’le ikinci maçını 17 Haziran’da, İsviçre ile gruptaki son maçını ise 21 Haziran’da Bakü’de oynayacak.