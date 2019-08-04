Bakayoko yoklaması

Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.

AKŞAM

ASLAN’DA transfer çalışmaları devam ederken orta sahaya yapılacak takviye konusunda Tiemoue Bakayoko ismi gündeme geldi. Chelsea forması giyen oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Chelsea ile görüşmelere başladı. Teknik Direktör Fatih Terim’in de onay verdiği Fransız orta saha oyuncusu için Chelsea ile temasa geçildiği öğrenildi. Galatasaray, anlaşma sağlaması halinde oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.

40 MiLYON EUROYA ALINMIŞTI

Kariyerine Rennes takımında başlayan Bakayoko; Monaco, Chelsea ve Milan formaları giydi. Chelsea’nin 2017’de 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu geçen sezon Milan’da kiralık olarak oynadı. İtalya’da 31 lig karşılaşmasına çıkan yıldız ön libero, sezonu 1 gol-1 asistle kapattı. Daha sonra ise bonservisine sahip olan Chelsea’ye döndü. Bakayoko’nun İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bakayoko, Fransa Milli Takımı’nda da 1 kez forma giydi.

ORTA ALANDA EKSiK VAR

Fernando’yu Sevilla’ya satışı ve Ndiaye’nin de yeniden kiralanmasının gündeme gelmemesi üzerine ön libero mevkisinde büyük bir açık doğdu. 1.89 boyundaki Bakayoko, orta alanın savunma yönündeki birçok açığını kapatabilecek kapasitede. Sarı-Kırmızılılar, Bakayoko’yu kiralayabilirse orta sahaya en az 1 takviye daha yapacak. Fransız futbolcunun da Galatasaray’a sıcak baktığı belirtildi. Chelsea’de forma şansı bulamayacağını düşünen Bakayoko, yeniden kiralık olarak gitmeyi düşünüyor.