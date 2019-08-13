Bakayoko göz kırptı

AKŞAM
OYNADIĞI hazırlık maçlarında ön liberodaki eksikliği iyice görülen Galatasaray, “6 numara” transferi için acele ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Chelsea’nin 24 yaşındaki ön liberosu Bakayoko için temaslarını sıklaştırdı ve futbolcuyla büyük oranda anlaştı. Bütün bunlar yaşanırken Monaco, eski futbolcusu için devreye girdi ve Chelsea’ye 1 yıllık kiralama teklifi ni sundu. Ancak Tiemoue Bakayoko’nun Monaco’ya geri dönme fi krine sıcak bakmadığı kaydedildi. Futbolcunun eski kulübünü reddetmesinin ardında Galatasaray olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki yıldızın, Chelsea’yle 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. 1.89 boyundaki Fransız oyuncunun, İngiliz kulübüyle görüştüğü ve Galatasaray’a gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Galatasaray, Falcao transferine yoğunlaştığı için ön liberoda geç kalındı. Teknik Direktör Fatih Terim, yönetimden lig başlamadan mutlaka “6 numara” transferinin bitirilmesini talep etti.
29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.
Monaco, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Fransızlar bu gelişme üzerine tecrübeli forvete gidiş izni verdi. 33 yaşındaki futbolcu yarın veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul’da olacak.
Aleksandar Kolarov’da umutlar iyice azalırken, Lazio ile Durmisi için kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Danimarkalı sol bekin de gelmeye niyeti var. 2-3 güne Kolarov bitmezse Riza Durmusi Fenerbahçe’ye katılacak.
Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
İtalyan medyası, Aleksandar Kolarov’un Fenerbahçe’ye gitmek istediğini, ancak kulübü Roma’nın bu transfere taş koyduğunu bildirdi.
Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Radamel Falcao, transferle ilgili Kolombiya basınına bir kez daha açıklamalarda bulundu.
Monaco, eski futbolcusunu kiralamak için Chelsea’ye teklif yaptı. Ancak yıldız ön libero, Fransız ekibini istemedi. Bu gelişmenin arkasında muhtemel Galatasaray transferi olduğu iddia edildi.