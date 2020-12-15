Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Evet doğru, beni istediler

Beşiktaş'a karşı elde ettikleri 2-1'lik galibiyete değinen Bakasetas, "Arka arkaya gelen iki mağlubiyetten sonra reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Büyük ve çok iyi bir takıma karşı elde edilmiş zor bir galibiyetti. Sonunda işimizi iyi yaptık ve kazanmayı hak ettik" dedi.
“ŞAMPİYON OLABİLECEK GÜÇTEYİZ”
Alanyaspor adına şampiyonluktan bahsetmek için erken olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Biz her bir maçı ayrı ayrı değerlendirip, kazanmak zorundayız. Her gün daha fazla çalışıp, tuttuğumuz bu yolda ilerlemeliyiz. En sonunda zaten hep birlikte ne yaptığımızı göreceğiz. Şampiyon olabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama mütevazı davranmalıyız. Her maç farklı bir senaryo ortaya çıkabilir. Bununla karşılaşacağız, bu nedenle hedefimize konsantre olmalıyız. Sezon çok uzun. Fazla söze gerek yok. Sahada her şeyi göstereceğiz" şeklinde konuştu.
“FENERBAHÇE VE LAZIO BENİ İSTEDİ”
Radyospor'a konuşan Bakasetas, Fenerbahçe ve Lazio'nun geçen yaz transferiyle ilgilendiğini söyledi: "Evet, doğru. Transferimi düşündüler; fakat sonunda Alanyaspor'dayım. Takımımı düşünüyorum. Tüm konsantrasyonum ligini kalanında takımımın hedefe ulaşması üzerine kurulu" dedi.
PELKAS SÖZLERİ
Fenerbahçe'de forma giyen yurttaşı Dimitrios Pelkas'ı çok sevdiğini belirten Bakasetas, "Dimitrios benim çok iyi bir arkadaşım. Benim için bir kardeş gibi. Arkadaşlığımız çok uzun yıllara dayanıyor. Bence sezona iyi başladı. Bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Üst düzey bir oyuncu. Ancak biraz zamana ihtiyacı var. Bu çok normal. Ben de Alanyaspor'a ilk geldiğimde en iyi versiyonumu göstermek için zamana ihtiyaç duymuştum. Bu son derece normal. Bana göre Dimitrios şu ana kadar zaten iyi maçlar çıkardı; ama sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi olacağından eminim" ifadelerini kullandı.
700 BİN EUROYA TRANSFER EDİLDİ
27 yaşındaki Yunan futbolcu, 700 bin Euro karşılığında AEK'ten 2019 yılında transfer edilmişti. Bakasetas, Alanyaspor formasıyla bugüne kadar 56 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 18 gol atan Yunan yıldız 10 da asist yaptı.
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