Bakasetas: 'Kazanmak her şeyden önemliydi'

Alanyaspor'un yıldız oyuncularından Bakasetas, 2 gol attığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra konuşan Bakasetas, galibiyetin gollerinden daha önemli olduğunu söylerken, "Kazanmamız attığım iki golün ötesindeydi bugün. İyi oynayıp iyi mücadele ettik. İki mağlubiyet sonrası büyük bir takıma karşı böyle oynamak mutlu etti bizi. Benim gol atmam puan gelmedikçe bir işe yaramayacak, bu yüzden kazanmaya devam etmeliyiz" dedi.



Bakasetas, hocası Çağdaş Atan'la beraber yükselişe geçtiklerini ve birbirlerini çok iyi anladıklarını da sözlerine ekledi.

