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aksam.com.tr
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 11:10
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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 11:10

Bakary Sako'dan vazgeçen Denizlispor, Nathan Oduwa'yı transfer ediyor

Bakary Sako'dan vazgeçen Denizlispor, Nathan Oduwa'yı transfer ediyor

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Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Yukatel Denizlispor, sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği kanat oyuncusu Bakary Sako'nun alternatifini buldu.

Yeşil-siyahlılar, son olarak İsrail'in Hapoel Eran Hadera takımında forma giyen Nathan Oduwa'yı listesine aldı. Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Nijerya asıllı İngiliz sol kanata teklifini sundu. İsrail'den ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e oldukça sıcak baktığı vurgulandı. Yeni haftada temaslarını sıklaştıracak Denizlispor'un Oduwa'yı kente getireceği bildirildi.

Futbol yaşamına İngiltere 2'nci Lig ekibi Luton Town'da başlayan genç oyuncu, ardından 1'inci Lig temsilcisi Colchester'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla İskoçya'nın Rangers takımına giden Oduwa, daha sonra yeniden İngiltere'de Tottenham Hotspur ve Peterborough United'ta görev yaptı. Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Danimarka'nın Vejle takımlarında da forma giyen Oduwa, geçen sezonun devre arasında Hapoel Eran Hadera'ya imza attı. Hadera'da 16 maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı. Oduwa, İngiltere U17, U18 ve U20 milli takımlarında da görev aldı.

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