Bakary Sako, Denizlispor'da

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan 49 saniyelik videoda, Malili futbolcu Bakary Sako'nun attığı gollere yer verilirken, "Hoş geldin Bakary Sako" ifadesi kullanıldı.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Crystal Palace'da forma giymişti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bütçelerine uygun ve gerçekten hizmet edecek bir forvet aradıklarını söyledi.
Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mbaye Diagne ve Emre Mor’a da değindi.
Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına devam ederken flaş bir hamle yaptı.
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Galatasaray’ın Gary Cahill transferi için Didier Drogba’yı devreye soktuğunu yazdı.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.