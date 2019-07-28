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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 22:47
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 22:47

Bakary Sako, Denizlispor'da

Bakary Sako, Denizlispor'da

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Bakary Sako ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan 49 saniyelik videoda, Malili futbolcu Bakary Sako'nun attığı gollere yer verilirken, "Hoş geldin Bakary Sako" ifadesi kullanıldı.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Crystal Palace'da forma giymişti.

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