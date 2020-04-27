Bakan'dan büyük müjde

Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular, evlerine yakın spor tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını gerçekleştirebilecek.

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na kota alan milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan spor tesislerini kullanabilecek. Bakan Dr. Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla milli sporcular için kullanıma açılan spor tesislerinde, başarılı sporcular istedikleri zaman bireysel olarak antrenman gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Sporcularımız, Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sporcularımızın emekleri asla zayi olmayacaktır” diye konuştu.

DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE

Kasapoğlu, “Hatta, daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olarak görüyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.