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  3. Bakan Ruhsar Pekcan ilk Süper Lig kadın başkanını tebrik etti

Bakan Ruhsar Pekcan ilk Süper Lig kadın başkanını tebrik etti

Bakan Ruhsar Pekcan ilk Süper Lig kadın başkanını tebrik etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayserispor Kulübü başkanlığına adaylığını açıklayan ve yönetim kurulu kararıyla başkanlığa getirilen Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'nı tebrik etti.

Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün mevcut başkan Hamdi Elcuman'ın istifa etmesiyle yönetim kurulu kararıyla başkanlığa getirilen Kayserili iş insanı Gözbaşı'nı tebrik etti.

Berna Gözbaşı'yı tebrik eden Bakan Pekcan, paylaşımında, "Süper Lig'in ve Kayserispor'un ilk kadın başkanı, Berna Hanımı tebrik ediyor ve başarılar dilerim. Spor kulüplerimizde daha fazla sayıda kadın yönetici görmeyi bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Gözbaşı da "Çok değerli Ticaret Bakanım Ruhsar Pekcan'a çok teşekkür ederim. Hayatın her alanında daha fazla rol almaya sizlerin değerli destekleriyle devam edeceğiz." ifadeleriyle Bakan Pekcan'ın tebrik paylaşımına cevap verdi.


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