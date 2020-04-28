Bakan moral verdi

AKŞAM
Futbol kariyerini Belçika ekiplerinden Westerlo’da kiralık olarak sürdüren ve ‘Ramazan Ayı’nı geçirmek için Türkiye’ye gelen Fenerbahçeli Berke Özer, Gümüşhane’deki Ahmet Ziyaüddin Yurdu’nda, ülkesi Norveç’ten dönen Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth ise Trabzon Ortahisar İlçesi’nde bulunan Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alındı.
Futbolcular, karantina sürecinin ardından evlerine geçmeyi bekliyor. Her iki futbolcuyu telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, sporcuların karantina süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pek çok branşta, çok sayıda spor organizasyonun ertelendiğini hatırlatırken, bugünlerin kısa zamanda geçeceğine inandığını belirterek, “Virüsün yol açtığı fi ziki ve psikolojik tahribatı hep birlikte aşacağız. Spor bu anlamda önemli bir şifa kaynağı” ifadelerini kullandı.
Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.
Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."
Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.
Galatasaray gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'e kulüp arıyor. Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro maaş alan tecrübeli futbolcuyu bonservissiz göndermeye razı.
Sheffield United, 22 yaşındaki file bekçisini takibe aldı. İngiliz basını, Altay Bayındır'ın Ada ekibinin radarına girdiğini iddia etti. Sheffield United'da görev alan ve şu anda Fenerbahçe yönetiminde bulunan Selahattin Baki'nin, transfere öncülük edebileceği de yazıldı.