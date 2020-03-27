Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, spor camiasında görülen vakalarla ilgili de merak edilenleri cevapladı.

Bakan Koca bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklama 'Spor camiasında pozitif vakaların sayısı az değil. Biz bu dönemde temas ve izolasyonu gereken hassasiyetle sağlayamazsak birçok camiada bu sorunu görebiliriz' ifadelerini kullandı.



Galatasaray’da Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay'a; Fenerbahçe’de ise Max Kruse’ye ve basketbol şubesinde bir basketbolcuya koronavirüs tespit edilmişti.

