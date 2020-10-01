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  • Bakan Koca: Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre seyirciyi gündeme alabiliriz
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 10:00
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Bakan Koca: Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre seyirciyi gündeme alabiliriz

Bakan Koca: Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre seyirciyi gündeme alabiliriz

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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs salgını sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı” dedi.

Bakan Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz.”

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