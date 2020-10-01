Bakan Koca: Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre seyirciyi gündeme alabiliriz

Bakan Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
“Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz.”
Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, zor bir maç olacağına dikkat çekti.
Forvet bölgesine Samatta'yı alan F.Bahçe, ikinci tercihini de Papiss Cisse'den yana kullandı. Oyuncu ve menajeri müzakere için İstanbul'a geldi. Görüşmeler sorunsuz ilerledi. 1+1 yıllık mukavele konusunda anlaşma sağlandı.
A.Madrid'in golcüsü için masada iki teklif var. Beşiktaş ve Roma'nın talip olduğu Hırvat santrfordan daha yüksek bir bonservis bedeli almak isteyen İspanyol ekibi son dakikaya kadar bekliyor.
Athletic Bilbao'nun kalecisi Iago Herrerin, Beşiktaş'ın kendisine ilgisi olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.