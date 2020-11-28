Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural’ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural ailesiyle bir araya geldi.
Bakan Kasapoğlu, ziyaret sırasında Vural Ailesi'nin yanında bulunan teknik direktör Bülent Uygun'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.
İsmi sık sık transfer haberlerine konu olan Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavında FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü hafta maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmadan 79-62 mağlup ayrıldı. A Milli Takım, gruptaki 4'üncü maçında pazar günü Hollanda ile karşılaşacak.
Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.
Yaz transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Mısır'ın genç yeteneği Mostafa Mohamed, sarı-lacivertlilere transferi konusunda bir itirafta bulundu.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.