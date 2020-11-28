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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 00:03
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Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a ziyaret

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AA, DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural’ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, ziyaret sırasında Vural Ailesi'nin yanında bulunan teknik direktör Bülent Uygun'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz Vural koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı

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