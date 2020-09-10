Bakan Kasapoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kısa bir aradan sonra yarın oynanacak maçlarla futbolun yeniden başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Yeni sezonun spor camiamıza, kulüplerimize, sporcularımıza ve tüm sporseverlere hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonunun ilk yarısındaki karşılaşmalar seyircisiz oynanacak ve Süper Lig 21 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Takımlarımız, pandemiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde 2021 yılına ertelenen UEFA Avrupa Şampiyonası öncesinde sıkıştırılmış bir takvimde sahaya çıkacaklar. Bu yıl kulüplerimizi eskisinden çok daha mücadeleci bir sezonun beklediğini ifade etmeliyim."
Sporun birleştirici gücüne de dikkati çeken Kasapoğlu, "En büyük dileğimiz; ilk hafta karşılaşmalarıyla yepyeni bir sayfa açacağımız liglerimizde gerilimlerin, kavgaların, tartışmaların değil, sadece futbolun konuşulduğu bir atmosferde; fair play ruhunun, sevgi, saygı, dostluk ve hoşgörünün hakim olduğu, heyecanlı bir sezon geçirmektir. Zor günlerde sporun birleştirici gücünün, millet olarak motivasyonumuzu diri tutma noktasında son derece önemli olduğunu biliyoruz. 83 milyon olarak, aynı takımda olduğumuzu ve aynı hedeflere sahip olduğumuzu unutmayalım. Birlikte güleceğiz, beraber heyecanlanacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz ama sonunda hep birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu, hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig'de yeni sezonda mücadele edecek takımlara başarı dileyerek mesajını tamamladı.
Futbol hasreti sona eriyor. Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Start yarın Çaykur Rize - Fenerbahçe maçıyla veriliyor. Şampiyonluk yaşamış 5 takım maddi zorluklara rağmen kadrosuna 69 oyuncu kattı. 21 takımla, devre arası olmadan sürecek lig, 42 haftada bitecek.
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