Bakan Kasapoğlu'ndan VAR yorumu: Kararı hakem verir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde yaşanan hakem tartışmalarından UEFA'nın inceleme başlattığı asker selamına ilişkin konular hakkında açıklamalar yaptı:

"Şenol Hoca'nın milli takımımızın başına gelmesiyle birlikte takımımız çok iyi bir ivme yakaladı, adeta bir kolej takımı havasına büründü. Milletimizin de milli takıma olan inancı, desteği en üst seviyede. Ve bunun sonucunda elemelerde grubu ikinci olarak tamamlayarak, finallere katılma hakkı kazandık. Futbolcularımıza, başta Şenol Hoca olmak üzere teknik ekibimize ve federasyonumuza, son dönemde bize yaşattıkları mutluluktan dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Milli Takımımızın sergilediği bu başarılı performanstan ötürü beklentimizi de büyüttük. Ben, milli takımımızın finallerde başarılı olacağını, hatta ardından da 2022 Dünya Kupası'nda yer alacağını düşünüyorum."

AVRUPA'DA DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ

"Avrupa kupalarında takımlarımızın performansı çok daha iyi olabilirdi. Ama bu ülke futbolumuzun kötüye gittiği, geriye gittiği anlamına gelmiyor. Çünkü ortada bir de milli takımımızın ortaya koyduğu performans var. Önümüzdeki sezonda takımlarımızın Avrupa kupalarında daha iyi sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum."

VAR TARTIŞMALI ANLARDA DEVREYE GİRECEKTİR

"Genel felsefesi minimum müdahale, maksimum yarar olan VAR (Video Hakem Uygulaması) sisteminin amacı, hakemin kararını sorgulamak değildir. Tartışmalı pozisyonlarda ve zaruret halinde başvuracakları bu yol sayesinde hakemlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. VAR sistemi bir karar mekanizması değil, karar verme sürecinde hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki nihai karar her zaman hakem tarafından verilir."

BİZ SPORCULARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ

"28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzalayarak uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görmelerinin önünü açtık. Artık başarılı sporcularımız sadece spor alanında değil istedikleri alanda kariyer yapma imkânına kavuştu. Artık 'Okul mu, spor mu?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız.

ALTYAPIDA ALTINORDU ÖRNEKTIR

"Kulüplerimizin tıpkı dünya futbolunun lider ülkeleri Almanya, Fransa, İngiltere gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini görüyoruz. Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Alt yapı konusunda önümüzde bir Altınordu örneği var. Altınordu çok önemli bir model. Böyle kulüplerin artması hususunda bakanlık olarak da gerekli desteği vermeye hazırız."

UEFA'DAN ALEYHIMİZE KARAR ÇIKMAZ

Kültürümüzde ihtiva ettiği manalar sevgidir, barıştır, esenliktir, güvendir. Fransa maçı sonrası soruşturma başlatıyor. Bütün soruşturmalar bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz tarafından hassasiyetle takip ediliyor. UEFA soruşturmasından aleyhimize bir karar çıkacağını düşünmüyorum."

AVRUPA'DAKİ SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

"Son yıllarda ülkemizi yurt dışında ve dünyanın önemli liglerinde temsil eden genç futbolcularımızın sayısındaki büyük artış bizleri gururlandırıyor. Futbolcularımız, EURO 2020 elemelerinde de göğsümüzü kabarttı. Merih Demiral'ın grup maçlarının en iyi ilk 11'ine seçilmesi ve bütün futbolcularımızın ortaya koyduğu inanç, finallerde başarılı sonuçlar alacağımıza yönelik umutlarımızı artırıyor. Bu gençlerimiz futbolumuzun geleceğidir."

(Sabah)