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  3. Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda gümüş madalya alan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan'da düzenlenen şampiyonada finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye kaybederek gümüş madalyada kalan Taha Akgül'ü kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül'ü kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun ikinci kez olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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