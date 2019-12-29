Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e 'geçmiş olsun' telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e 'geçmiş olsun' telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında sakatlanarak sol omzundan ameliyat olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kasapoğlu, milli takım kampında sakatlanarak sol omzundan ameliyat edilen milli güreşçi Taha Akgül ile görüştü.

Milli güreşçiden sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.


Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Emmy'nin kralı 'Sanat Güneşi'ni anlatacak
5. yaş pastası Pelin'den
'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'
<p>Şuhut´a bağlı Başören köyünde rüzgar türbini inşaatının şantiyesine gelen anne tilki ve iki yavru

Şantiyeye Gelen Tilki ile Yavrularını Elleriyle Besledi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!