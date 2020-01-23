Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 4. Levent’teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyete aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.
Bakan Kasapoğlu, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede A Milli Takım’ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını ve A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda oynadığı maçın ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte çektirdiği fotoğrafı takdim etti.
Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime raopr verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor.
Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a elenen, hatta TFF 1.Lig ekibinden iki maçta 6 gol yiyen Beşiktaş'ta transfer defteri kapandı.
Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu için Real Sociedad devreye girdi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna sezon sonuna kadar Kemal Özdeş'in geçtiğini açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçından önce futbolcularının motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının ardından kötü gidişatın faturası teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. 90 dakika sonrasında yönetim Vodafone Park'ta flaş bir toplantı yaptı.
Futbol Federasyonu Vedat Muriqi’in gördüğü sarı kartla başlayan tartışmaları bitirmek için çözümü buldu.