Bakan Kasapoğlu'ndan olimpik ve paralimpik sporculara tesis müjdesi

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan spor tesislerini kullanabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla milli sporcular için kullanıma açılan spor tesislerinde, sporcular istedikleri zaman bireysel olarak antrenman yapabilecek. Milli sporcuların evlerine yakın olan tesislerde antrenman yapabilmeleri için tüm imkanları seferber edilmesi talimatını veren Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarının da yakından takip edilmesini istedi.
"OYUNLARIN ERTELENMESİNİ ASLA KAYIP OLARAK GÖRMÜYORUZ"
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılına ertelenmesini asla kayıp olarak görmediklerini vurguladı. Sporculardan asla endişeye ve karamsarlığa kapılmamalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sporcularımızın emekleri zayi olmayacaktır. Hatta, daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olarak görüyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz" diye konuştu.
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.
Hollanda Eredivisie'de sezonun iptalinin ardından ekonomik anlamda sıkıntı yaşamak istemeyen takımlardan Ajax, yaz döneminde yüksek ücretli bir transfer yapmak istemiyor ve bu doğrultuda da Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yola devam etmeyi düşünüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'e verilen koronavirüs arası nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren sarı lacivertliler, yüksek maliyeti olmayan isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin son gözdesini ise İsrail basını yazdı. İddiaya göre Sarı Lacivertliler, 26 yaşındaki Omer Atzili'yi gündemine aldı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Doğukan Sinik, Türkiye'de en beğendiği futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu ve onunla aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.
Galatasaray'ın gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Lemina konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Southampton'ın bonservisi ile göndermek istediği Lemina da Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. İngiliz kulübü başka talibin olmaması nedeniyle Lemina'nın bonservisinde indirime gitti.
UEFA, koronavirüs nedeniyle mart ayının sonunda yapılması gereken kulüp lisans başvurularını 30 Nisan'a ertelemişti. TFF ise takımların isteği doğrultusunda bu sürenin mayıs ayının sonuna kadar bir kez daha uzatılmasını istedi. Federasyon bu konuda büyük çaba harcarken, Juventus ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli planları bozdu.